Jumbo en Picnic zien inkoopprijzen Douwe Egberts fors oplopen

AMSTERDAM (ANP) - Supermarkten Jumbo en Picnic moeten veel meer voor Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee betalen om die producten terug in de schappen te krijgen. De prijsonderhandelingen met JDE Peet's, het bedrijf achter de merken, hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd, bevestigt Picnic-topman Michiel Muller na berichtgeving van De Telegraaf.

Sinds begin dit jaar leverde JDE Peet's niet meer aan de supermarkten en werden met Everest, de gezamenlijke inkooporganisatie van de supermarkten, harde prijsonderhandelingen gevoerd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een lijstje met "adviesprijzen" vanuit de fabrikant voor merken als Douwe Egberts, Senseo, L'OR en Pickwick. Dat lijstje komt neer op prijsstijgingen van 20 tot 30 procent.

Volgens Muller gaat het om prijzen die voor de consument "niet te absorberen" zijn. Picnic moet de exacte prijzen waarvoor de producten terug in de winkel komen nog bepalen, maar Muller kan nu al zeggen dat dit niet om zulke hoge prijsstijgingen zal gaan. "We leveren dus marge in, terwijl de fabrikant zijn winstgevendheid vergroot."