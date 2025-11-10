Trump wil dat luchtverkeersleiders in VS weer aan het werk gaan

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft gezegd dat luchtverkeersleiders in de Verenigde Staten weer aan het werk moeten. De Amerikaanse president dreigde met straffen voor degenen die dat niet doen. Daarnaast stelde Trump een bonus van 10.000 dollar voor voor elke luchtverkeersleider die geen vrij heeft genomen tijdens de shutdown.

De shutdown in de VS ging in op 1 oktober en is de langste in de geschiedenis van het land. Het vliegverkeer in de VS wordt hier flink door geraakt, met veel uitval en vertraging van vluchten, omdat luchtverkeersleiders niet betaald worden en daarom niet aan het werk gaan.

"Alle luchtverkeersleiders moeten NU weer aan het werk!" schreef Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social.