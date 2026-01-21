Juridische NGO: overheidssteun Tata Steel is juridisch onhoudbaar

AMSTERDAM (ANP) - De maximaal 2 miljard euro die het demissionaire kabinet wil bijdragen aan de verduurzaming van Tata Steel is juridisch onhoudbaar. Dit concludeert de juridische organisatie Advocates for the Future (AftF) na een uitgebreide analyse van de intentieverklaring uit september vorig jaar.

AftF stelt dat de voorgestelde steunmaatregelen geen duurzame bedrijfsvoering bij de staalproducent kunnen waarborgen, omdat ze "juridisch onhoudbaar, ineffectief en onrealistisch" zijn. Zo gaan de voorstellen alleen over een van de twee hoogovens en bijbehorende kooksfabriek. De fabriek draait nu nog op kolen, maar wordt vervangen door installaties op aardgas. "Hierdoor blijft, zelfs als de steunmaatregelen worden nagekomen, minstens 50 procent van Tata Steels huidige CO2-uitstoot bestaan", aldus AftF.

Topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland verklaarde in september dat de andere productielocatie in de volgende fase van de plannen wordt aangepakt.

'Misleidend'

Ook stelt de juridische organisatie dat de CO2-vermindering in de intentieverklaring "misleidend" is. "Een aanzienlijk deel van deze reducties is het gevolg van capaciteitsafbouw, emissieverplaatsing en theoretische aannames", licht de organisatie toe.

"De Europese staatssteunregels eisen dat de steun effectief en doelmatig is. Dit om te voorkomen dat een onderneming een voordeel verkrijgt, zonder dat deze steun bijdraagt aan gemeenschappelijke doelstellingen. De voorgestelde maatregelen voor Tata Steel voldoen hier niet aan", zegt Pien de Wal van AftF.

De intentieverklaring van vóór de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is de eerste concrete stap naar verduurzamingsafspraken met de overheid. De partijen wilden de definitieve overeenkomst binnen een jaar sluiten.