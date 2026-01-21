ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaanse machinistenvakbond roept op tot staking na ongelukken

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 10:17
anp210126088 1
MADRID (ANP) - De Spaanse vakbond voor machinisten, SEMAF, heeft opgeroepen tot een landelijke staking na twee dodelijke ongelukken in korte tijd. De vakbond vindt de "constante achteruitgang van het spoornetwerk" onacceptabel.
"Gisteravond ontvingen we het tragische nieuws van het overlijden van alweer een collega", schrijft SEMAF in een verklaring over het ongeluk van dinsdag. Door een storm was een muur ingestort op het spoor en de trein botste daartegenaan. 37 mensen raakten gewond en de machinist kwam om het leven. Zondagavond botsten in het zuiden van Spanje ook al twee treinen op elkaar. Daarbij kwamen 42 mensen om het leven en raakten meer dan honderd mensen gewond.
SEMAF wil dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het spoornet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden. De vakbond eist maatregelen om de veiligheid van machinisten te garanderen en wil dat die ook juridisch worden vastgelegd.
loading

POPULAIR NIEUWS

FSF113_1

Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

195647-4

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

anp 473400277

Tips van een ex-dief: Wat moet je doen als iemand bij je inbreekt?

anp200126178 1

Trumpslump: Wall Street hard omlaag na tariefdreiging Trump om Groenland

Loading