Spaanse machinistenvakbond roept op tot staking na ongelukken

MADRID (ANP) - De Spaanse vakbond voor machinisten, SEMAF, heeft opgeroepen tot een landelijke staking na twee dodelijke ongelukken in korte tijd. De vakbond vindt de "constante achteruitgang van het spoornetwerk" onacceptabel.

"Gisteravond ontvingen we het tragische nieuws van het overlijden van alweer een collega", schrijft SEMAF in een verklaring over het ongeluk van dinsdag. Door een storm was een muur ingestort op het spoor en de trein botste daartegenaan. 37 mensen raakten gewond en de machinist kwam om het leven. Zondagavond botsten in het zuiden van Spanje ook al twee treinen op elkaar. Daarbij kwamen 42 mensen om het leven en raakten meer dan honderd mensen gewond.

SEMAF wil dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het spoornet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden. De vakbond eist maatregelen om de veiligheid van machinisten te garanderen en wil dat die ook juridisch worden vastgelegd.