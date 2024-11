Justitie wil dat Sanderink zich niet meer bemoeit met Centric

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat zakenman Gerard Sanderink zich drie jaar lang niet meer bemoeit met zijn voormalige bedrijf Centric. Ook heeft het OM donderdag aan de ondernemingskamer gevraagd vast te stellen dat bij Centric jarenlang sprake was van wanbeleid, in de hoop dat daar een "preventieve werking" van uitgaat.

Het geplaagde IT-bedrijf Centric van Sanderink wordt overgenomen door een consortium van Nederlandse ondernemers. Daarmee lijkt het bedrijf definitief in rustiger vaarwater te komen. Om dit proces te waarborgen wil het OM dat Sanderink de komende drie jaar op afstand wordt gehouden van Centric.

Sanderink ligt al jaren in de clinch met Centric. Begin dit jaar wees de ondernemingskamer een verzoek van Sanderink af over meer bemoeienis bij de verkoop van Centric. Eerder besliste het rechtscollege in Amsterdam dat Sanderink moest vertrekken als hoogste bestuurder van het IT-bedrijf.