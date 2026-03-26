Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 7:49
AMSTERDAM (ANP) - Het aantal contactloze pinbetalingen zonder betaalpas, dus met smartphone of smartwatch, lag in 2025 voor het eerst hoger dan het aantal contactloze pinbetalingen met een kaart. Dat maakte Betaalvereniging Nederland bekend op basis van landelijke pincijfers.
Vorig jaar waren bijna zes van de tien Nederlandse pinbetalingen kaartloos, ongeveer 20 procent meer dan in 2024. Toen waren ruim vier van de tien pinbetalingen kaartloos.
In totaal betaalden Nederlandse pashouders in het voorbije jaar ruim 5,8 miljard keer met hun betaalpas, smartphone of smartwatch. Dat is een stijging van 1,2 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Met al deze betalingen was een totaalbedrag van 150 miljard euro gemoeid, een stijging van 2,2 procent. Ruim een derde van alle pinbetalingen doen consumenten bij supermarkten. De horeca is goed voor een op zeven pinbetalingen.
Bij minder dan 5 procent van alle pinbetalingen staken pashouders een fysieke betaalpas in de betaalautomaat. In 2024 was dat meer dan 6 procent.
