Nieuwbouwappartementen in trek bij oudere kopers, zegt Kadaster

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 7:46
APELDOORN (ANP) - Nieuwbouwappartementen zijn in trek bij huizenkopers van 55 jaar en ouder. Als zij verhuisplannen hebben, willen ze vaker een nieuwbouwhuis dan andere leeftijdsgroepen en zijn ze vaker bereid verder weg te gaan dan jongere kopers. "Senioren zijn dus niet zo honkvast als gedacht wordt", concluderen onderzoekers van het Kadaster.
In het onderzoek komt naar voren dat deze leeftijdsgroep minder graag van huis verandert dan jongere mensen. Maar als ze verhuizen, kopen ze wel vaker een nieuwbouwwoning. Kopers van 55 jaar en ouder kochten tussen 2018 en 2024 28 procent van alle nieuwbouwhuizen en 56 procent van alle nieuwbouwappartementen. Doordat het aanbod schaars is, accepteren ze volgens het Kadaster een grotere afstand van hun huidige huis.
Hun verhuiswensen zijn goed voor de doorstroming op de krappe huizenmarkt. Zo'n 70 procent van de nieuwbouwkopers in deze leeftijdsgroep liet een ruime eengezinswoning achter. Hun oude huizen worden meestal gekocht door doorstromers.
