Economische groei over 2025 iets lager dan eerder gemeld

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is in 2025 met 1,8 procent gegroeid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuwe raming. Daarmee pakte de economische groei bij nader inzien iets lager uit dan eerder gemeld.

Bij de eerste berekening die op 30 januari werd gemeld, kwam de groei nog uit op 1,9 procent. In 2024 groeide de economie met 1,1 procent.

In alle kwartalen van 2025 was sprake van groei. In het laatste kwartaal van 2025 groeide de economie volgens de nieuwe berekening met 0,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat groeicijfer was gelijk aan de voorlopige schatting.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het vierde kwartaal met 1,8 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 1,8 procent. De stijging van het handelssaldo, ofwel het verschil tussen de export en import, en de consumptie door de overheid en huishoudens droegen volgens het CBS positief bij aan de groei.