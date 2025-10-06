Kabinet negeert oproep tot zachtere aanpak schijnzelfstandigheid

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet negeert de wens van een Kamermeerderheid om ook volgend jaar nog geen boetes op te leggen aan werkgevers die zzp'ers inzetten voor werk dat niet zelfstandig wordt gedaan. Dat meldt staatssecretaris Eugène Heijnen (Belastingdienst, BBB) aan de Tweede Kamer.

Heijnen zette vorige week al uiteen waarom hij het een slecht idee vond om de coulanceregeling die dit jaar van kracht is, met een jaar te verlengen. Een motie van DENK, D66 en SGP die hem oproept dat toch te doen, werd donderdagavond laat desondanks aangenomen. De ministerraad heeft vrijdag al besloten dat verzoek naast zich neer te leggen, aldus de staatssecretaris.

De Belastingdienst is dit jaar weer begonnen met het controleren én handhaven op schijnzelfstandigheid. Werkgevers die zich niet aan de regels houden, krijgen een naheffing van sociale premies als zij door de fiscus betrapt worden op het ten onrechte inhuren van zzp'ers. Op verzoek van de Kamer bleven boetes dit jaar nog uit.

Verder uitstel 'slecht signaal'

Heijnen vindt dat ondernemers nu genoeg tijd hebben gekregen om aan de nieuwe situatie te wennen. Verder uitstel van volledige handhaving zou volgens hem "een slecht signaal" zijn aan ondernemers die wel volgens het boekje werken. Het tegengaan van schijnzelfstandigheid voorkomt uitbuiting en misbruik, maar ook oneerlijke concurrentie, aldus de staatssecretaris.

Het kabinet heeft ook een financiële prikkel om de boetepauze niet te verlengen. De aanpak van schijnzelfstandigheid is een van de maatregelen waarmee Nederland geld wil verdienen uit het miljardenfonds dat de Europese Unie heeft opgetuigd om de lidstaten te helpen opkrabbelen na de coronapandemie.