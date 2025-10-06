Besi maakt flinke koerssprong op Damrak na deal AMD en OpenAI

AMSTERDAM (ANP) - Besi heeft maandag een flinke koerssprong op het Damrak gemaakt. Het chipbedrijf profiteerde van de deal die het Amerikaanse Advanced Micro Devices (AMD) en OpenAI hebben gesloten. AMD is een belangrijke klant van Besi.

Het Amerikaanse chipbedrijf en OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, hebben een overeenkomst gesloten over de uitrol van infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. AMD levert de komende jaren honderdduizenden AI-chips voor datacenters. De chipontwikkelaar stelt dat de deal tientallen miljarden dollars aan nieuwe inkomsten kan genereren. Besi won 12,5 procent op de Amsterdamse beurs. Branchegenoten ASMI en ASML stegen 2,4 en 2 procent.

Met name dankzij de koerswinst van Besi sloot de AEX-index 0,6 procent hoger op 966,94 punten. Daarmee zette de AEX zijn recordopmars voort. De MidKap daalde 0,2 procent naar 914,12 punten. De beurs in Frankfurt bleef onveranderd en die in Londen zakte 0,1 procent. Die in Parijs verloor 1,4 procent.