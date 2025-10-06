Kallas: EU wil rol in overgangsbestuur voor Gazastrook

KOEWEITSTAD (ANP/AFP) - De Europese Unie wil een rol in het overgangsbestuur van de Amerikaanse president Donald Trump voor de Gazastrook, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag. "Ja, we vinden dat Europa een belangrijke rol speelt en we zouden hier ook aan mee moeten doen", zei Kallas, toen haar werd gevraagd of de EU wilde deelnemen aan Trumps overgangsbestuur.

Kallas benadrukte nogmaals dat de EU de grootste donor is van hulp aan de Palestijnen. Ook heeft de EU banden met zowel de Palestijnse Autoriteit als Israël, zei Kallas in de marge van de 29e top tussen de EU en de Golfstaten. "Ik denk dat Europa niet alleen moet betalen, maar ook een speler moet zijn."