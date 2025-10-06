ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kallas: EU wil rol in overgangsbestuur voor Gazastrook

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 17:43
anp061025156 1
KOEWEITSTAD (ANP/AFP) - De Europese Unie wil een rol in het overgangsbestuur van de Amerikaanse president Donald Trump voor de Gazastrook, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag. "Ja, we vinden dat Europa een belangrijke rol speelt en we zouden hier ook aan mee moeten doen", zei Kallas, toen haar werd gevraagd of de EU wilde deelnemen aan Trumps overgangsbestuur.
Kallas benadrukte nogmaals dat de EU de grootste donor is van hulp aan de Palestijnen. Ook heeft de EU banden met zowel de Palestijnse Autoriteit als Israël, zei Kallas in de marge van de 29e top tussen de EU en de Golfstaten. "Ik denk dat Europa niet alleen moet betalen, maar ook een speler moet zijn."
loading

POPULAIR NIEUWS

149879873 l normal none

12 Vreemde symptomen die je volgens internisten en endocrinologen nooit mag negeren

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading