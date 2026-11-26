DEN HAAG (ANP) - Het kabinet laat zich opnieuw hard uit over het Amerikaanse wetsvoorstel (Match Act) van het Congres om ASML opnieuw beperkingen op te leggen. "Nederland laat zich niet de wet voorschrijven", zei minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) donderdag in de Tweede Kamer.

Volgens hem is het een kwestie van "landsbelang". De restricties die het voorstel oplegt, gaan "veel en veel te ver", voegde Sjoerdsma eraan toe. De Match Act heeft niet alleen grote gevolgen voor de chipmachinefabrikant uit Veldhoven, maar ook voor de rest van de Europese Unie, zei hij. Er wordt nauw met Brussel opgetrokken.