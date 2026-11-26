BANGKOK (ANP/RTR/AFP) - Bij een oliedepot in de Thaise hoofdstad Bangkok heeft na de uitbraak van een brand een explosie plaatsgevonden. Zeven personen hebben verwondingen opgelopen en de toestand van vier van hen is kritiek, aldus een lokaal medisch centrum.

De raffinaderij Phra Khanong wordt gerund door het Thaise bedrijf Bangchak Corporation. Dat heeft bekendgemaakt dat de productie is stilgelegd vanwege een brand. De situatie is er inmiddels onder controle, aldus het bedrijf. De brand brak rond 14.45 uur uit en was ongeveer een half uur later geblust.

De lokale autoriteiten hadden mensen in de omgeving opgeroepen het gebied onmiddellijk te verlaten voor hun eigen veiligheid.