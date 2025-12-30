ECONOMIE
Kanaaltunnel-eigenaar: geleidelijke hervatting treinverkeer

Economie
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 15:02
PARIJS (ANP) - De eigenaar van de Kanaaltunnel, Getlink, verwacht dat het treinverkeer in de tunnel vanaf 15.00 uur geleidelijk kan worden hervat na een stroomstoring. Dat meldt een woordvoerster aan persbureau AFP.
Door het defect schrapte Eurostar tot nader order al zijn treinritten van en naar Londen. Ook de treindienst van LeShuttle, die auto's per trein door de Kanaaltunnel vervoert, werd getroffen door het defect.
Een woordvoerster van Eurostar waarschuwt dat het waarschijnlijk langer duurt om de dienstregeling tussen Londen en Amsterdam, Parijs en Brussel te hervatten. Het verkeer van LeShuttle zou sneller kunnen worden hervat, omdat dit kortere treinritten zijn en er minder verplaatsing van materieel en personeel nodig is.
