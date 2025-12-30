ECONOMIE
Waarom vloeken je sterker maakt

Wetenschap
door Peter Janssen
dinsdag, 30 december 2025 om 15:06
bewezen-vloeken-is-gezond
Vloeken is misschien storend voor anderen, maar goed voor jou. Onderzoekers laten zien dat een goed geplaatste krachtterm pijn dempt, focus verscherpt en zelfs je fysieke prestaties opkrikt. In een experiment hielden proefpersonen een zware houding enkele seconden langer vol als ze hardop een vloek herhaalden in plaats van een neutraal woord. Het verschil was klein, maar in sport of revalidatie kan juist die paar seconden het verschil maken.
Psychologen spreken van “state disinhibition” (ontremming) door te vloeken gaan de remmen in je brein even los, waardoor je minder twijfelt en meer durft te geven. “Vloeken helpt ons om minder te overdenken en gewoon te dóen”, zegt vloekonderzoeker Richard Stephens van Keele University. Tegelijk blijkt uit klassieke “ijswater-tests” dat mensen hun hand langer in ijskoud water kunnen houden en minder pijn rapporteren als ze hardop schelden.
Dat betekent niet dat je nu de hele dag het F‑woord moet rondstrooien. De pijnstillende en krachtgevende effecten lijken juist het grootst als vloeken bijzonder blijft en voor extreme momenten wordt bewaard. Maar wie zich af en toe flink stoot, mag gerust even losgaan: je doet je omgeving misschien geen plezier, maar je lichaam wél. (Why swearing makes you stronger)
  1. Vloeken vermindert pijn. Het werkt het beste als je iemand bent die niet dagelijks vloekt.
  2. Vloekwoorden hebben emotioneel meer effect op de ontvanger dan normale woorden. Daarnaast zorgen vloekwoorden ervoor dat de boodschap sneller blijft hangen.
  3. Het favoriete vloekwoord van tieners is ‘fuck’. Dit woord wordt vaker gebruikt door meisjes dan door jongens. Het woord ‘shit’ volgt daarna.
  4. Schelden zorgt ervoor dat je overtuigender overkomt.
  5. Beledigende woorden doen iemand niet echt pijn.

