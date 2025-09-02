Kansspelautoriteit legt gokplatform Unibet last onder dwangsom op

DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Optdeck, het gokplatform dat in Nederland kansspelen aanbiedt onder de naam Unibet. Volgens de toezichthouder heeft Unibet sportweddenschappen aangeboden die niet zijn toegestaan. Als de aanbieder nogmaals in de fout gaat, moet hij 75.000 euro betalen voor elke week waarin een overtreding wordt begaan. Daarbij geldt een maximum van 450.000 euro.

Gebruikers van Unibet kunnen weddenschappen afsluiten voor voetbalwedstrijden. Wat daarbij niet is toegestaan, zijn weddenschappen op hoekschoppen en gele kaarten. Ook weddenschappen op wedstrijden voor deelnemers onder de 21 jaar zijn verboden. Unibet bood die echter wel aan in de periode tussen oktober 2022 en mei 2025.

Hierover heeft de Ksa Unibet naar eigen zeggen meerdere keren aangesproken. De toezichthouder zag echter onvoldoende verbetering. Ook acht de Ksa dat er sprake is van "een reële kans op herhaling".