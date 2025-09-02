ECONOMIE
Opsporing Verzocht toont beelden verdachte dood Almeerse Boushra

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 11:54
ALMERE (ANP) - Opsporing Verzocht laat dinsdagavond beelden zien van de verdachte Omar Alhamad (34), die wordt gezocht voor de dood van de 24-jarige Boushra uit Almere. Haar lichaam werd vorige maand gevonden in Almere nadat ze vermist was. De Syrische man is voortvluchtig. Ook worden in de uitzending beelden getoond van het dodelijke slachtoffer.
De Syrische vrouw werd begin augustus voor het laatst gezien in Almere, bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat. Dat is in de buurt van de plek waar later het lichaam van Boushra werd gevonden. Haar naam wordt ook als Bouchra geschreven. De vrouw stapte bij de Albert Heijn vermoedelijk in de auto van de verdachte.
