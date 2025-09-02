Kroongetuige Marengo had iPad en opnameapparatuur in zijn cel

SCHIPHOL (ANP) - Bij de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo is een iPad en opnameapparatuur aangetroffen in zijn cel, meldde het Openbaar Ministerie dinsdag tijdens een inleidende zitting in het hoger beroep in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Kroongetuige Nabil B. zou rond deze tijd zijn straf hebben uitgezeten, maar een verzoek om hem vrij te laten is afgewezen. Het is niet duidelijk of die beslissing te maken heeft met de gevonden apparatuur.

B. heeft een overeenkomst met justitie. Hij zou strafvermindering krijgen na het afleggen van belastende verklaringen over de vermeende criminele organisatie van Ridouan Taghi.

Volgens de advocaat van de kroongetuige is de tablet lange tijd gedoogd en heeft onderzoek van de apparatuur niets strafbaars opgeleverd.