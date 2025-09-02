ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kroongetuige Marengo had iPad en opnameapparatuur in zijn cel

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 11:43
anp020925106 1
SCHIPHOL (ANP) - Bij de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo is een iPad en opnameapparatuur aangetroffen in zijn cel, meldde het Openbaar Ministerie dinsdag tijdens een inleidende zitting in het hoger beroep in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Kroongetuige Nabil B. zou rond deze tijd zijn straf hebben uitgezeten, maar een verzoek om hem vrij te laten is afgewezen. Het is niet duidelijk of die beslissing te maken heeft met de gevonden apparatuur.
B. heeft een overeenkomst met justitie. Hij zou strafvermindering krijgen na het afleggen van belastende verklaringen over de vermeende criminele organisatie van Ridouan Taghi.
Volgens de advocaat van de kroongetuige is de tablet lange tijd gedoogd en heeft onderzoek van de apparatuur niets strafbaars opgeleverd.
Vorig artikel

Zo weet je of je een psychopaat date

Volgend artikel

Kansspelautoriteit legt gokplatform Unibet last onder dwangsom op

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

ANP-506889406 (1)

Eva Jinek: 'zonder make-up had ik geen TV-carrière!’

ANP-534663067

Azie bouwt onder leiding van Xi alliantie tegen Donald Trump

ANP-517698316

Hoe kan het dat vechthonden niet verboden zijn?

anp010925126 1

Sneu: Van Vroonhoven wil niet door in politiek na daling op NSC-lijst