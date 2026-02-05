Kansspelautoriteit wil einde aan delen weddenschappen

DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) wil een einde aan het delen van weddenschappen via bijvoorbeeld sociale media. Dit is een manier van reclame die ook bij kwetsbare groepen terecht kan komen en dat mag niet, stelt de Ksa. De toezichthouder roept aanbieders van onlinekansspelen daarom op te stoppen met de 'Deel je bet'-optie.

Via 'Deel je bet' kunnen spelers hun weddenschap op een eenvoudige manier delen met anderen. Niet alleen kan de ontvanger de weddenschap zien, maar ook meedoen. Zo wordt gokken op een gemakkelijke manier gedeeld, ziet de Ksa.

Spelers bepalen zelf met wie ze hun weddenschappen delen. Aanbieders hebben daar geen controle over en kunnen niet garanderen dat kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, jongvolwassenen en mensen met gokproblemen, niet toch in aanraking komen met onlinekansspelen. Terwijl aanbieders van kansspelen moeten voorkomen dat reclame terechtkomt bij die groepen.

Wanneer aanbieders niet voldoen aan de oproep van de Ksa, gaat de toezichthouder over tot sancties.