Amerikaanse technologieaandelen worden opnieuw hard geraakt door een golf van verkooporders. De tech-zware Nasdaq Composite daalde woensdag met 1,5 procent, terwijl de S&P 500 een half procent verloor. De uitverkoop volgt op teleurstellende resultaten van grote chipfabrikanten en groeiende ongerustheid over de impact van kunstmatige intelligentie op bestaande software­bedrijven.​

Chipmakers onder druk

Chipfabrikant AMD zag zijn aandeel met 17,3 procent kelderen – de grootste daling sinds 2017. Hoewel het bedrijf beter dan verwachte kwartaalcijfers rapporteerde en een sterke omzetprognose voor het eerste kwartaal gaf, waren de verwachtingen van beleggers volgens analisten van Jefferies "te hoog opgelopen". Daarnaast bleken eenmalige datacenter-verkopen aan China een groter deel van de omzet te vertegenwoordigen dan gedacht.​

Concurrent Qualcomm deelde eveneens in de malaise. Het bedrijf verwacht 10,6 miljard dollar omzet dit kwartaal, terwijl Wall Street rekende op 11,2 miljard dollar. CEO Cristiano Amon wees op een industrie­breed tekort aan geheugenchips als oorzaak voor de lagere vooruitzichten.​

AI als verstorende factor

Opvallend is dat de verkoopgolf niet alleen chipmakers treft. Softwarebedrijven worden bijzonder hard geraakt na de lancering van nieuwe functies door AI-bedrijf Anthropic. De Claude Cowork-tool, uitgebreid met plugins voor marketing, juridische zaken en financiën, kan nu taken automatiseren die voorheen werden uitgevoerd door gespecialiseerde software. Een JPMorgan-index voor Amerikaanse software­aandelen is dit jaar al met 18 procent gedaald.​

"Dit concept dat AI eerst de meest tech-savvy bedrijven zal kannibaliseren, is een interessant nieuw verhaal," aldus analist Mike Zigmont van Visdom Investment Group.​

Wereldwijde impact

De uitverkoop beperkt zich niet tot de VS. Europese bedrijven als London Stock Exchange Group, Relx, Publicis en WPP verloren fors terrein. In Azië daalden aandelen van softwarebedrijven als Xero, Kingsoft en Infosys eveneens scherp.​

Sommige analisten nuanceren de paniek. Marija Veitmane van State Street noemt de reactie "apocalyptisch" en "te pessimistisch". Bank of America-analist Vivek Arya vergelijkt de huidige verkoopgolf met de DeepSeek-daling van januari 2025, die uiteindelijk ongegrond bleek.​

