Kansspelautoriteit wil geen reclame van goksite Stake in Zandvoort

DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort en raceteam Sauber "met klem gevraagd" geen reclame te maken voor het illegale onlinegokbedrijf Stake tijdens de races in Zandvoort dit weekend. "Stake heeft geen vergunning van de Ksa en mag daarom geen kansspelen aanbieden in Nederland."

Het Formule 1-team van Sauber neemt in de meeste internationale races deel als Stake F1 Team. Stake is een internationale kansspelaanbieder en hoofdsponsor van het team.

"Het is volgens de kansspelwetgeving verboden om kansspelen aan te bieden zonder vergunning, reclame te maken voor die illegale kansspelen of de deelname eraan te bevorderen", meldt de Kansspelautoriteit. "De Ksa vindt het onwenselijk dat op een Nederlands evenement met het bereik en de omvang van de Formule 1 reclame wordt gemaakt voor illegale kansspelen, ook omdat het evenement veel aandacht trekt van kwetsbare groepen zoals minderjarigen en jongvolwassenen", vervolgt de instantie.