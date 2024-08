Shell grote verliezer op lager Damrak na dalende olieprijzen

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse effectenbeurs sloot dinsdag lager, na de stevige koerswinsten van de afgelopen handelsdagen. Beleggers op het Damrak gingen over een breed front over tot winstnemingen. Energieconcern Shell stond onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,7 procent, na een daling van de olieprijzen.

Brentolie werd dinsdagmiddag 0,3 procent goedkoper op 77,41 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie kostte ook 0,3 minder op 74,16 dollar. De Verenigde Staten verklaarden dat Israël een voorstel heeft geaccepteerd voor een staakt-het-vuren in Gaza in de oorlog met Hamas. Daardoor is de hoop op een staakt-het-vuren in het gebied toegenomen en nemen de zorgen over een mogelijk tekort aan olie af.

De AEX sloot 0,6 procent lager op 903,04 punten. De MidKap daalde 0,8 procent op 875,83 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot ongeveer 1 procent.