Kansspelbelasting naar record van 1 miljard door onlinegokken

DEN HAAG (ANP) - De inkomsten voor de overheid uit de kansspelbelasting zijn vorig jaar gestegen naar het recordbedrag van 1 miljard euro. Dit komt vooral door hogere inkomsten uit onlinegokken dat sinds oktober 2021 legaal is. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee zijn die inkomsten uit de kansspelbelasting de afgelopen jaren flink gestegen, want in 2021 ging het nog om 343 miljoen euro, aldus het CBS.

Volgens het CBS was onlinegokken vorig jaar goed voor ongeveer 400 miljoen euro van de totale opbrengsten. Die onlinemarkt vormt volgens de Kansspelautoriteit ruim een derde van de markt.

Het CBS ziet de legalisering ook terug in de consumentenuitgaven in de gokbranche, uitgedrukt als inzet minus prijzengeld. Deze stegen van 2,5 miljard euro in 2021 naar 4,4 miljard euro in 2023. In 2021 waren de inkomsten lager door de tijdelijke sluiting van casino's door de coronacrisis. Ook aanpassingen van de hoogte van de kansspelbelasting spelen volgens het statistiekbureau een rol. Bij casino's en binnenlandse onlinekansspelen is dat tarief het percentage dat organisatoren moeten betalen over het saldo van inzet minus prijzengeld. Bij loterijen is dit het tarief dat winnaars betalen over de gewonnen prijs.

Vorig jaar bedroeg de kansspelbelasting 30,5 procent, tegen 30,1 procent in 2019. Hierbij worden alleen prijzen van meer dan 449 euro belast. Bij de legalisering van onlinegokken werd de belasting tijdelijk verlaagd naar 29 procent eind 2021 en in 2022. De drempelwaarde van 449 euro verviel toen tijdelijk. Het tarief is sinds begin dit jaar verhoogd naar 34,2 procent en het is de bedoeling dat dit volgend jaar verder stijgt tot 37,8 procent.