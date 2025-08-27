Kendrion grote winnaar op Damrak na verkoop Chinese activiteiten

AMSTERDAM (ANP) - Kendrion was woensdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. De Nederlandse producent van elektromagnetische componenten maakte bekend zijn activiteiten in China te verkopen aan het lokale management. Ook konden beleggers reageren op de halfjaarresultaten van het bedrijf. Kendrion wist zijn nettowinst met bijna de helft op te voeren.

De beurswaarde van Kendrion steeg ruim 9 procent. Het Chinese onderdeel richt zich voornamelijk op de autosector. Vorig jaar kondigde het bedrijf ook al de verkoop aan van zijn automotive-activiteiten in Europa en de Verenigde Staten. In deze sector was afgelopen jaren "geen droog brood te verdienen", verklaarde topman Joep van Beurden woensdag. Met de deal is 70 miljoen euro gemoeid. Kendrion beloofde na afronding 25 miljoen euro aan de aandeelhouders uit te keren, via een speciaal dividend en via aandeleninkoop.

Verder was de stemming op de Europese beurzen voorzichtig. Beleggers keken vooral uit naar de kwartaalcijfers van AI-chipbedrijf Nvidia die later op woensdag pas naar buiten komen. Die cijfers moeten de markten voeden met nieuwe informatie over de vraag naar chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie. De verwachtingen zijn opnieuw hooggespannen, aangezien Nvidia vorige maand als eerste beursgenoteerde onderneming een waarde van meer dan 4 biljoen dollar wist te bereiken.

Mogelijk bezuinigingen in Frankrijk

De AEX-index aan het Damrak won 0,3 procent tot 907,70 punten. Chipmachinemaker ASML ging daarbij aan kop met een plus van 1,5 procent. De MidKap zakte wel, met een min van 0,1 procent op 935,87 punten. Op de beurzen in Frankfurt en Londen gingen de belangrijkste graadmeters tot 0,4 procent omlaag.

Ook ging de aandacht op de financiële markten naar de politieke ontwikkelingen in Frankrijk. De Franse CAC 40-index won 0,4 procent, waarmee de graadmeter weer wat opkrabbelde na een stevige daling een dag eerder. De Franse premier François Bayrou kondigde maandag onverwacht aan dat hij op 8 september een vertrouwensstemming wil in het parlement. Dat doet hij in de hoop dat hij steun krijgt voor nieuwe bezuinigingen, waar de oppositie bezwaar tegen maakt.

Gestegen obligatierente

De politieke onrust in Frankrijk laat zich volgens deskundigen van ING ook voelen op de obligatiemarkten. De rente op Franse staatsobligaties is aanzienlijk gestegen ten opzichte van Duitse staatsobligaties en zal waarschijnlijk hoog blijven of mogelijk verder stijgen, merkten de kenners op. De waarde van de euro zakte woensdag 0,3 procent ten opzichte van de dollar.