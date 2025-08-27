Formule 1-team McLaren vanaf 2026 met Mastercard als naamsponsor

AMSTERDAM (ANP) - Het Formule 1-team van McLaren heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met Mastercard als naamsponsor. Dat maakte de formatie van WK-leider Oscar Piastri en Lando Norris bekend tijdens een bijeenkomst op het Westergasterrein in Amsterdam. De samenwerking gaat vanaf het nieuwe seizoen in, meldde teambaas Zak Brown over 'McLaren Mastercard Formula 1-team'.

"Ik ben zelf een van de grootste Formule 1-fans, sinds 1981. Met deze samenwerking willen we fans meer toegang dan ooit geven in de Formule 1. We willen onze fanbase uitbreiden. We hebben de voorbije jaren meerdere bedrijven gehad die wilden samenwerken, maar dit was voor ons een no-brainer", aldus Brown, die er niet vanuit gaat dat de auto er vanaf komend seizoen heel anders uit gaat zien, qua uiterlijk en kleuren. "Veel zal herkenbaar zijn en blijven."

Brown stond twintig minuten lang een groepje journalisten te woord en maakte een ontspannen indruk. "Ik ben heel blij waar we nu staan. Het leven is goed bij McLaren", aldus de 53-jarige Amerikaan, die in 1992 een jaar in Nederland (Deurne) woonde. "Of ik toen veel in Amsterdam was? Waar wil je naartoe", zei hij grappend tegen een Nederlandse verslaggever.

Signeersessie

Hij racete ooit tegen Jos Verstappen. "Ik ken de Verstappens voor langere tijd. Jos heeft nooit een eerlijke kans in de Formule 1 gehad. Of ik ooit met Max samen zal werken? Wie weet, ooit", hield hij zich op de vlakte.

Piastri en Norris meldden zich na de bijeenkomst buiten, naast de Westergasfabriek. De coureurs signeerden petjes voor een groep uitzinnige fans. Binnen organiseerde McLaren voor genodigden een groot feest, met artiesten.

WK-stand

Piastri begint in Zandvoort met een voorsprong van 9 punten in de WK-stand op Norris. Viervoudig wereldkampioen Verstappen heeft als nummer 3 een achterstand van 97 punten op Piastri.