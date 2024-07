Kenia maakt importmarkt heffingsvrij voor producten uit de EU

BRUSSEL (ANP) - Kenia schaft de komende vijftien jaar geleidelijk de importheffingen van de meeste goederen uit de EU af. Dat is het resultaat van een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Kenia die eind vorig jaar werd getekend en nu in werking treedt.

Andersom gaat de Europese markt per direct volledig open voor vrijwel alle Keniaanse producten, behalve wapens. Op dit moment levert Kenia aan EU-landen vooral groenten, fruit en bloemen. Kenia importeert uit de EU onder meer chemische producten en machines.

Dat de importquota en heffingen niet gelijktijdig voor beide partijen worden afgeschaft, gebeurt vaker bij handelsovereenkomsten. De bedoeling is de Keniaanse markt kans te geven zich langzaam aan te passen. Zo moet worden voorkomen dat Kenia opeens wordt overspoeld met Europese producten.

Hoop op beter vestigingsklimaat

De handelsovereenkomst past in de ambitie van de Europese Unie om nauwere banden aan te gaan met Afrikaanse landen, niet alleen om de handel, waaronder die van zeldzame grondstoffen, maar ook om politieke stabiliteit in Afrika te helpen behouden.

Het is onderdeel van een veel bredere overeenkomst tussen de EU en Oost-Afrikaanse landen met onder meer afspraken over duurzaamheid in de landbouw en over rechten van werknemers. Heldere juridische afspraken kunnen ook over en weer een beter vestigingsklimaat creëren, zo is de hoop.

Keniaanse import

De EU is voor Kenia de belangrijkste bestemming van exportproducten. Producten die Kenia nu invoert komen vooral uit China, de Verenigde Arabische Emiraten en India. De EU komt pas daarna.