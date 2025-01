Kenners waarschuwen voor risico's van Chinese AI-app DeepSeek

DEN HAAG (ANP) - Kenners op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) waarschuwen voor mogelijke risico's rond privacy en beïnvloeding met de nieuwe Chinese AI-app DeepSeek die gebruikers enthousiast hebben ontvangen. Gegevens van gebruikers van de app kunnen in handen komen van de Chinese overheid. "Voorzichtigheid met DeepSeek is geboden", zegt AI-expert Casper Rutjes van data- en consultancybedrijf ADC.

Informatie die mensen aan de app geven, wordt opgeslagen op servers in China en kan worden gebruikt door de overheid. Die zorgen spelen ook bij de populaire filmpjesapp TikTok. "Die zorgen rond privacy zijn gegrond. Welke data stop je in die app en wat kan daarvan worden gebruikt door China? Het is wel mogelijk om DeepSeek lokaal te installeren waardoor gegevens niet in China worden opgeslagen, maar de meeste mensen zullen gewoon de app downloaden. Die gegevens gaan wel naar China", aldus ADC-specialist Rik van der Woerdt.

Daarnaast zijn er al voorbeelden in de media geweest waarbij DeepSeek geen antwoord wilde geven op vragen over de studentenopstand op het Tiananmenplein in Beijing eind jaren tachtig. Dat protest tegen de Communistische Partij werd bloedig neergeslagen, maar de chatbot weigert over die zaak te praten. Ook zegt de app dat Taiwan onderdeel van China is. China ziet Taiwan als een afvallige provincie en dreigt het eiland binnen te vallen.

'Eigen tool'

"Het getrainde AI-model is politiek gekleurd. Bepaalde antwoorden zoals rond Tiananmenplein en Taiwan komen niet overeen met hoe hier in Europa naar die zaken wordt gekeken", stelt Rutjes. "Het laat zien dat bepaalde keuzes worden gemaakt over wat het systeem teruggeeft die waarschijnlijk niet passen in de normen en waarden in Europa", zegt Frank van Praat, actief met AI bij advies- en accountantskantoor KPMG.

Rutjes wijst verder op het risico van grote afhankelijkheid van DeepSeek die strategisch misbruikt kan worden. "Stel dat DeepSeek populairder wordt dan ChatGPT, maar ineens stopt. Dan zit je met een probleem. Europa moet daarom niet te afhankelijk worden van die AI-tools en hier meer zelfvoorzienend worden."

Ook Van der Woerdt vindt dat de EU meer moet doen rond AI. "Het is wel positief dat DeepSeek laat zien dat AI ook veel goedkoper en met veel minder rekenkracht kan worden ontwikkeld. Dat is een signaal naar Europa. Als wij zelf meer grip willen hebben op AI dan moeten we in Europa een eigen tool ontwikkelen. Dat hoeft niet voor honderden miljarden."