Nvidia herstelt iets op Wall Street na historisch waardeverlies

NEW YORK (ANP) - Nvidia wist dinsdag weer wat te herstellen op de aandelenbeurzen in New York, na het historische waardeverlies een dag eerder. De nieuwe goedkope chatbot van de Chinese start-up DeepSeek, die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT, zorgde maandag voor een verkoopgolf in de chipsector. Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld, kelderde daardoor 17 procent en kende de slechtste beursdag sinds maart 2020. Het boegbeeld van de AI-hype in de VS raakte bijna 600 miljard dollar aan beurswaarde kwijt. Dat is het grootste waardeverlies voor een Amerikaans bedrijf ooit.

De koersval van Nvidia volgde op de ongekende opmars van het aandeel in de afgelopen jaren. Door het optimisme rond de opkomst van AI is de beurswaarde van Nvidia in de afgelopen vijf jaar opgelopen met maar liefst 1900 procent. Nvidia werd daardoor het meest waardevolle bedrijf op Wall Street, maar is inmiddels weer ingehaald door Apple en Microsoft. Het aandeel won dinsdag 1,6 procent. Ook branchegenoten als Broadcom, Super Micro Computer, Micron Technology en Marvell veerden tot 3 procent op, na de forse koersverliezen een dag eerder.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig, na de beurspaniek rond DeepSeek. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 44.723 punten en de bredere S&P 500-index herstelde 0,2 procent tot 6023 punten. De Nasdaq won 0,4 procent op 19379 punten. De techgraadmeter zakte een dag eerder ruim 3 procent door de forse koersverliezen onder de chipbedrijven.