Kennisinstituut: Nederlanders ontbijten vaker buiten de deur

EDE (ANP) - Nederlanders ontbijten steeds vaker buiten de deur. Een op de vijf doet dat tegenwoordig minstens een keer per week. Zes jaar geleden was dat nog maar een op de tien, meldde het FoodService Instituut Nederland (FSIN) vrijdag na onderzoek. Naast de frequentie is ook de besteding aan buitenshuis ontbijten tussen 2018 en 2024 verdubbeld.

De gemiddelde besteding steeg in die periode van 6,80 euro naar 14,48 euro. Vooral de jongere generaties, generatie Z en millennials, hebben de zelfgesmeerde boterham ingeruild voor een ontbijt buiten de deur. Van hen ontbijt een op de drie minstens een keer per week buitenshuis. De supermarkt is voor deze generaties de populairste plek om ontbijtproducten te kopen. Ook het treinstation is in trek voor een meeneemontbijt. Gemiddeld geeft een millennial daaraan 14,43 euro uit, tegen 5,91 euro in 2018.