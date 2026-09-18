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Keolis en provincie kijken hoe ov in Utrecht kan blijven rijden

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 10:09
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DEVENTER (ANP) - Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe het ov onder de concessie Utrecht Buiten op de lange termijn "betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar kan blijven", bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van de Volkskrant.
Op dit moment verandert er volgens Keolis niets voor reizigers. Het busvervoer in onder meer Amersfoort, Woerden en Veenendaal valt onder deze concessie en rijdt onder de merknaam U-OV. De financiële situatie van de concessie staat op dit moment al onder druk, aldus Keolis.
De vervoerder kampt in de provincie met onder meer stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. "Deze ontwikkelingen hebben impact op de uitvoering van de concessie. Reizigers ervaren dagelijks dat het ov niet presteert zoals het zou moeten, ondanks de inspanningen, investeringen en expertise van Keolis", aldus de vervoerder.
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