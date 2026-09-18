Voel jij je als vrouw niet gehoord bij de huisarts? Met déze zin verander je dat

Je zit al tijden met dezelfde klacht, maar een diagnose blijft uit. Terwijl je partner, broer of collega met vergelijkbare klachten binnen no-time werd doorverwezen. Klinkt bekend? Het zit niet tussen je oren.

Onderzoek laat zien dat vrouwen bij dezelfde klachten minder snel worden doorverwezen dan mannen . Twee hoogleraren leggen in Metro uit hoe je daar zelf iets aan kunt doen.

Het is niet jouw schuld (en ook niet die van de arts)

Hoogleraar Gezondheidscommunicatie Julia van Weert (Universiteit van Amsterdam) en hoogleraar Sandra van Dulmen (NIVEL) onderzochten waarom vrouwen zich minder gehoord voelen in de spreekkamer.

Begin met wat er echt toe doet

De oorzaak zit deels in de geneeskunde zelf, die van oudsher op het mannenlichaam is gebaseerd; een hartaanval geeft bij vrouwen bijvoorbeeld heel andere symptomen. Daarnaast spelen onbewuste vooroordelen mee: vrouwen met chronische pijn worden vaker als emotioneel of gestrest gezien, terwijl mannen met dezelfde klachten eerder lichamelijk worden onderzocht. Niemand heeft daar expres schuld aan, benadrukt Van Weert: het ontstaat in de wisselwerking tussen arts en patiënt.

De zin die het verschil maakt

Gelukkig heb je op het gesprek zelf wel degelijk invloed. Het begint met je klacht zo concreet mogelijk maken. In plaats van "ik ben moe" kun je bijvoorbeeld zeggen: je slaapt acht uur per nacht, maar bent na twee uur werken al uitgeput en dat speelt al drie maanden. Zulke feiten zijn voor een arts veel lastiger te wuiven dan een vaag gevoel.

Minstens zo belangrijk: zeg je grootste zorg hardop. Veel mensen houden die juist voor zich, terwijl een arts er juist veel aan heeft. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je bang bent dat er iets ernstigs over het hoofd wordt gezien. Zo snapt de arts meteen wat je precies nodig hebt.

Drie trucs voor in de spreekkamer

– Begin met wat er echt toe doet. Van Dulmen ziet in onderzoek dat vrouwen hun belangrijkste klacht vaak als laatste noemen, soms pas als ze al bij de deur staan. Zet die dus vooraan.

– Krijg je geen doorverwijzing? Vraag ernaar in plaats van erom te eisen. Vraag waarom die er volgens de arts nu niet nodig is.

– Nog niet gerustgesteld? Herhaal in je eigen woorden wat de arts zei, bijvoorbeeld: "als ik u goed begrijp, denkt u dat het vanzelf overgaat." Zo laat je merken dat je nog twijfelt en kun je alsnog aangeven dat je er niet gerust op bent.

Doorvragen werkt sowieso in je voordeel: patiënten die vragen stellen, onthouden de uitleg beter en volgen adviezen beter op.

Geen structurele oplossing

Beide experts hameren erop dat deze tips helpen, maar geen structurele oplossing zijn. Er is inmiddels een landelijke kennisagenda voor vrouwengezondheid vanuit het ministerie van VWS. Een stap in de goede richting, al vindt Van Dulmen het pijnlijk dat het zover heeft moeten komen.

In plaats van "ik ben moe" kun je bijvoorbeeld zeggen: je slaapt acht uur per nacht, maar bent na twee uur werken al uitgeput en dat speelt al drie maanden

Tot die achterstand is weggewerkt, is het in elk geval zaak om goed voorbereid de spreekkamer in te stappen.