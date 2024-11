Kerstboomkwekers verwachten meer vraag, vooral naar grote bomen

HAREN (ANP) - De vraag naar echte kerstbomen zal dit jaar iets hoger zijn dan vorig jaar. Dat is de verwachting van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) die een enquête heeft uitgevoerd onder de grootste Nederlandse kwekers. De kwekers gaan uit van een stijging van de vraag van ongeveer 5 procent, waarbij vooral grote bomen in trek zullen zijn.

Volgens secretaris Jaap Bolhuis van VNK hebben kerstbomenkwekers een goed jaar achter de rug. "De kerstbomen zijn mooi vol en hebben geen last van droogte gehad dit jaar. Wel melden enkele kwekers uitval door te veel water op laag gelegen percelen."

VNK meldt verder dat het overgrote deel van de Nederlandse kerstbomen wordt opgekweekt door familiebedrijven. Daar komt inmiddels de nodige vakmanschap bij kijken. "Vroeger was het vaak klein boompje planten en we zien wel wat het wordt. Tegenwoordig is een kweker er het hele jaar mee bezig om de bomen te verzorgen en een mooie vorm in de boom te krijgen", aldus Bolhuis.