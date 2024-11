Aandacht voor SBM Offshore op Damrak na koopadvies

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar SBM Offshore. Analisten van investeringsbank AlphaValue/Baader verhoogden het beleggingsadvies voor de maritieme dienstverlener van verkopen naar kopen. De nieuwe beursweek lijkt verder rustig te beginnen, waarbij nog wordt nagekauwd op de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige week.

Op het Damrak komen de AEX-bedrijven ABN AMRO en Aegon later deze week met resultaten. Verder houdt chipmachinefabrikant ASML donderdag een beleggersdag over de plannen van het bedrijf voor de langere termijn. Ook komen er gegevens over de inflatie en winkelverkopen in de Verenigde Staten.

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin, na de verliesbeurt op vrijdag. De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio won 0,1 procent. De beurs in Hongkong daalde ruim 1 procent, na de tegenvallende steunmaatregelen van de Chinese overheid om de economie aan te jagen. De plannen die afgelopen vrijdag werden onthuld, zijn vooral gericht op het aanpakken van de hoge schulden van lokale overheden. Concrete maatregelen om de consumptiebestedingen direct te stimuleren bleven echter uit.

Inflatie

Ook werd zondag bekendgemaakt dat de Chinese inflatie in oktober is uitgekomen op slechts 0,3 procent. Het gevaar van deflatie, ofwel prijsdalingen, blijft daarmee groot. Beleggers keken daarnaast uit naar het begin van Singles' Day in China. Dat koopjesfestijn geeft mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Chinese consument. Door het lage consumentenvertrouwen staan de bestedingen in het land onder druk.

B&S opende de boeken. De bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens zag de verkopen in het derde kwartaal stijgen. De winstmarge nam wel licht af, mede door hogere loonkosten als gevolg van de inflatie en krappe arbeidsmarkt. Het bedrijf handhaafde de omzetverwachting voor dit jaar, maar verwacht wel dat de winstmarge aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen.

IMCD

Ook IMCD blijft in de belangstelling staan. De chemicaliëndistributeur won vrijdag 6 procent, na goed ontvangen resultaten. Analisten van zakenbank Jefferies verhoogden het koersdoel voor het aandeel en herhaalden het koopadvies.

De euro was 1,0720 dollar waard, tegen 1,0702 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 70,34 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 73,93 dollar per vat.