Scholz wil snel met Poetin praten, maar niet alleen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zegt "snel" in gesprek te willen met de Russische president Vladimir Poetin. "Ik heb me voorgenomen om op het juiste moment met de Russische president te spreken", zei hij tegen de omroep ARD. "Maar ik ben een verantwoordelijke politicus, ik doe dat niet alleen."

Scholz lichtte niet toe wie er nog meer bij het gesprek zouden moeten zijn, maar wilde in elk geval de situatie eerst bespreken met Oekraïne. Hij benadrukte dat het belangrijk is dat Kyiv weet "dat het op ons en op anderen kan rekenen en niet hoeft te vrezen dat het land er alleen voor komt te staan." De bondskanselier wil er alles aan doen om de oorlog niet te laten escaleren. "En natuurlijk moeten we kijken of deze oorlog altijd zo door blijft gaan of dat er mogelijkheden zijn om die te beëindigen."

Scholz heeft zondag ook gebeld met de Amerikaanse verkiezingswinnaar Donald Trump. Die zou op zijn beurt ook al gebeld hebben met Poetin, meldde The Washington Post zondag. Volgens de krant zei Trump hem een "snelle oplossing van de oorlog in Oekraïne" te willen bespreken.