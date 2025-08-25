Keurig Dr Pepper onderuit op negatief Wall Street

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street deden maandag een stap terug na de beursrally van vrijdag. De stemming werd gedrukt door zorgen onder sommige aandelenhandelaren over het tempo van renteverlagingen door de Federal Reserve dit jaar. Vrijdag gingen de beurzen hard omhoog nadat Fed-voorzitter Jerome Powell aangaf dat een renteverlaging in september waarschijnlijk is.

De Dow-Jonesindex eindigde de eerste handelsdag van de week met een verlies van 0,8 procent op 45.282,47 punten en de S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 6439,32 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent op 21.449,29 punten. Vrijdag steeg de Dow 1,9 procent en sloot de index van de dertig grootste Amerikaanse beursbedrijven voor het eerst dit jaar op een nieuw recordniveau. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen 1,5 en 1,9 procent.

Keurig Dr Pepper was een opvallende daler met een verlies van 11,5 procent. Het Amerikaanse frisdrankenconcern, bekend van 7UP, Schweppes en Dr Pepper, wil het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick overnemen. Het bedrijf heeft 15,7 miljard euro over voor het in Amsterdam genoteerde JDE Peet's.