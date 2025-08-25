ECONOMIE
Rechter VS blokkeert uitzetting Abrego Garcia naar Oeganda

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 22:18
anp250825185 1
WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een Amerikaanse rechter heeft tijdelijk de uitzetting van een Salvadoraanse man naar Oeganda geblokkeerd. Kilmar Abrego Garcia werd eerder al ten onrechte gedeporteerd naar El Salvador, maar ook na zijn terugkeer naar de VS blijft hij op de lijst staan om het land te worden uitgezet.
Garcia is al maandenlang het middelpunt van een rel over het deportatiebeleid van president Donald Trump. Afgelopen week werd Garcia nog vrijgelaten uit een gevangenis in Tennessee, maar maandag is hij weer gearresteerd. Hij moest zich melden bij een immigratiekantoor in Baltimore en is daar direct opgepakt. Homeland Security meldde dat het proces om hem naar Oeganda uit te zetten in gang is gezet.
Maar de rechter heeft besloten om die deportatie in elk geval tijdelijk tegen te houden. Garcia moet volgens haar eerst de kans krijgen om te beargumenteren dat hij niet veilig zal zijn in dat land.
De VS sloten vorige week een deal met Oeganda over de opvang van migranten.
