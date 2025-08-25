ECONOMIE
Passagier luchtballon gewond bij harde landing in weiland Veendam

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 21:58
anp250825183 1
VEENDAM (ANP) - Een passagier van een luchtballon is maandagavond gewond geraakt bij een harde landing in een weiland in het buitengebied bij Veendam. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de brandweer. Over de precieze toestand van het slachtoffer kon hij geen details geven.
Het incident in de Groningse plaats werd rond 20.50 uur gemeld. Aan boord van de ballon waren meerdere personen. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de ballon niet naar beneden is gekomen door mankementen, volgens de woordvoerder. "Het gaat om een geplande landing die niet helemaal goed is uitgepakt."
Bijna twee weken geleden kwam in het Friese De Hoeve een 66-jarige vrouw om het leven en raakten vijf mensen gewond toen een luchtballon een harde landing maakte in een weiland. In de ballon zaten 34 mensen.
