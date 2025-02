KFC verplaatst Amerikaanse hoofdkantoor van Kentucky naar Texas

LOUISVILLE (ANP/AFP) - Kipketen KFC verplaatst zijn Amerikaanse hoofdkantoor van Kentucky naar Texas. De keten, ook wel bekend als Kentucky Fried Chicken, gaat zijn Amerikaanse hoofdkantoor verhuizen van Louisville, Kentucky, naar het Texaanse Plano, heeft moederbedrijf Yum! Brands bekendgemaakt.

"Deze strategische beslissing houdt in dat kantoormedewerkers van de Amerikaanse tak van KFC die momenteel in Louisville, Kentucky, werken, zullen verhuizen naar het wereldwijde hoofdkantoor van KFC en Pizza Hut", aldus het bedrijf in een verklaring.

Yum! Brands wil voortaan nog maar twee merkhoofdkantoren hebben in de Verenigde Staten, een in Texas en een in Californië. De verhuizing treft ongeveer honderd kantoorfuncties en zal over een periode van zes maanden plaatsvinden. Taco Bell en Habit Burger & Grill, ook eigendom van Yum! Brands, blijven gevestigd in Irvine, Californië.

30.000 restaurants

Yum! Brands vertrekt niet helemaal uit Kentucky. In Louisville blijven nog kantoren gevestigd van het moederbedrijf en van liefdadigheidsorganisatie KFC Foundation.

De geschiedenis van KFC gaat terug tot 1930. Toen kocht Harland Sanders een motel in Kentucky en begon hij met het verkopen van zijn southern style-kip. Het restaurant werd zo bekend in de omgeving dat hij de Kentucky Colonel werd genoemd. Later groeide KFC uit tot een keten met wereldwijd meer dan 30.000 restaurants. Het eerste KFC-restaurant in Nederland opende in 1972. Inmiddels heeft KFC hier meer dan negentig vestigingen.