Coenradie belooft 'nek uit te steken' voor geld brandweer

DEN HAAG (ANP) - Dat de geplande bezuiniging van 28 miljoen euro op de veiligheidsregio's van tafel gaat, kan staatssecretaris Ingrid Coenradie niet beloven. "Wat ik wel kan beloven, is dat ik echt mijn nek uitsteek richting de aankomende voorjaarsnota, om te zorgen dat deze korting van tafel gaat." Dat heeft de PVV-staatssecretaris woensdag gezegd in een debat met de Tweede Kamer.

De veiligheidsregio's waar de brandweer onder valt hebben er de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's bijgekregen, maar moeten vanwege een korting die in de formatie is afgesproken weer jaarlijks 28 miljoen inleveren. Daarnaast verwachten de veiligheidsregio's dat ze minder te besteden krijgen omdat gemeenten in hun budgetten gaan snijden. Woensdag in het debat klonken daarover zorgen onder zowel coalitie als oppositie.

"Ik begrijp niet alleen deze zorgen, maar deel ze ook", reageert Coenradie. Ze bereidt een "claim" voor bij de voorjaarsnota, maar benadrukt dat de aanpassing van de begroting een beslissing van het hele kabinet is. "En er liggen, zoals u ongetwijfeld weet, ook binnen mijn portefeuilles meer claims." De staatssecretaris heeft onlangs gezegd dat ze ook honderden miljoenen euro's wil voor de gevangenissen. Het kabinet staat voor meer grote dossiers die veel geld kosten.