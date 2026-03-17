KHN: extra omzet WK voetbal essentieel voor horeca

Economie
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 10:28
WOERDEN (ANP) - Extra omzet tijdens het WK voetbal helpt ondernemers in de horeca om hun hoofd boven water te houden. Dat stelt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een brief die het heeft opgesteld voor horeca-ondernemers om in de gemeente een verruiming van de openingstijden te vragen.
Wedstrijden tijdens het toernooi deze zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada vinden in de Nederlandse nacht plaats. De laatste wedstrijd van Nederland in de groepsfase, tegen Tunesië, begint bijvoorbeeld om 01.00 uur.
"Dit zijn ontzettend leuke avonden, maar voor de horeca ook belangrijke avonden met een volle zaak", legt KHN-voorzitter Marijke Vuik uit. KHN stelt dat de horeca nog steeds onder druk staat en dat het WK voetbal die druk kan verlichten. Daarom heeft de branchevereniging een standaardbrief opgesteld voor ondernemers.
Volgens Vuik zijn er in veel gemeenten al gesprekken over een mogelijke verruiming. Het AD meldde dinsdag dat niet alle gemeenten meewerken aan de verzoeken.
