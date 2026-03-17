Seats and Sofas compenseert klanten voor kosten rond garanties

AMSTERDAM (ANP) - Meubelwinkelketen Seats and Sofas gaat bijna 1500 klanten compenseren voor kosten die zij maakten rond garanties. Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kwam naar voren dat klanten van Seats and Sofas die een beroep deden op hun garantie het meubel zelf bij een winkel moesten brengen of moesten betalen voor het laten ophalen of voor een monteur. De ACM stelt dat zij hierdoor onterecht werden belast met extra kosten.

Seats and Sofas betaalt nu een compensatiebedrag van in totaal ruim 100.000 euro en past het garantiebeleid aan. Het bedrijf brengt geen kosten meer in rekening en Seats and Sofas haalt meubels voortaan zelf bij mensen op of stuurt kosteloos een monteur. De terugbetaling geldt voor consumenten die tussen 18 september 2023 en 18 september 2025 kosten hebben gemaakt omdat zij een beroep deden op hun recht op garantie. Uiterlijk op 13 april krijgen gedupeerden het onterecht betaalde bedrag terug, aldus de ACM.