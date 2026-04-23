ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kifid: nalatige slachtoffers bankfraude sneller gecompenseerd

door anp
donderdag, 23 april 2026 om 11:07
DEN HAAG (ANP) - Het klachteninstituut Kifid heeft de eisen voor banken aangescherpt bij de beoordeling van bankhelpdeskfraude, waardoor consumenten sneller recht hebben op terugbetaling van hun schade. Dit geldt ook wanneer de klant nalatig is geweest.
Volgens de Commissie van Beroep van Kifid is er pas sprake van 'grof nalatig' handelen als een consument zich ervan bewust is dat die mogelijk slachtoffer wordt van bankhelpdeskfraude, maar toch de instructies opvolgt van iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Bij bankhelpdeskfraude worden consumenten echter vaak zo misleid dat ze denken echt contact te hebben met hun bank. Daarom is er volgens de commissie niet snel sprake van grove nalatigheid, staat in een donderdag gepubliceerde uitspraak.
Met deze uitspraak legt de beroepscommissie de lat voor 'grof nalatig' hoger dan in een eerdere uitspraak. Kifid baseert zich op een zaak van een consument met een rekening bij onlinebank bunq, die een phishingmail ontving die afkomstig leek van haar bank.
loading

Loading