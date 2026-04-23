Iran: eerste inkomsten binnen van tol Straat van Hormuz

door anp
donderdag, 23 april 2026 om 11:12
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft zijn eerste inkomsten ontvangen uit tolheffingen die het heeft opgelegd op de strategische Straat van Hormuz, aldus een hoge Iraanse parlementaire functionaris. De verklaring is gepubliceerd door verschillende Iraanse media.
Het land vraagt schepen te betalen voor een veilige doorgang. Iran blokkeert de zeestraat grotendeels als reactie op de oorlog die de Verenigde Staten en Israël eind februari begonnen. Sindsdien varen nog maar weinig schepen door de Straat van Hormuz, die erg belangrijk is voor de wereldwijde olie- en gashandel.
