Woningcorporaties vrezen financieel vast te lopen

DEN HAAG (ANP) - Woningcorporaties zijn bang dat ze op termijn financieel vastlopen en daardoor minder kunnen investeren in bijvoorbeeld nieuwe woningen. Om jaarlijks tienduizenden sociale huurwoningen te kunnen bouwen, steken ze zich in de schulden. Daardoor komt bij meer corporaties een financiële ondergrens in zicht die ze moeten bewaken om goedkoop te kunnen lenen, meldt brancheorganisatie Aedes.

Volgens prestatieafspraken met het Rijk en gemeenten moeten corporaties dit jaar 22.600 nieuwe sociale huurwoningen bijbouwen en vanaf 2029 jaarlijks 30.000. Ook zijn er doelstellingen voor de verduurzaming en het aardgasvrij maken van corporatiewoningen, die allemaal geld kosten.

Tegelijkertijd is "het huishoudboekje van corporaties al jaren verlieslatend", stelt Aedes-voorzitter Liesbeth Spies bij de nieuwe prognoses van de corporatiesector. Daardoor moeten huisvesters steeds meer lenen. Aedes rekent op een stijging van 6,9 miljard euro in 2025 naar 12,2 miljard euro in 2027. Naar verwachting verslechtert bij een groeiende groep corporaties de verhouding tussen inkomsten en rentelasten zozeer dat ze minder of helemaal niets kunnen lenen volgens gunstige voorwaarden van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat brengt ook investeringen in nieuwe woningen, onderhoud en verduurzaming in gevaar, waarschuwt Aedes.

Nationale Prestatieafspraken

"Op afzienbare termijn moeten er scherpe keuzes gemaakt worden tussen nieuwbouwambities en noodzakelijk onderhoud, woningverbetering, betaalbare huren en het vormgeven van leefbare wijken", zegt Spies. Ze herhaalt de oproep van Aedes om de winstbelasting af te schaffen voor woningcorporaties. Dat scheelt jaarlijks 1,5 miljard euro en biedt meer ruimte om te lenen. "Voor de langere termijn zijn fundamentele keuzes nodig om het stelsel financieel gezond te houden."

In januari bleken de Nationale Prestatieafspraken voor woningcorporaties al voor financiële moeilijkheden te zorgen. Uit een doorrekening kwam naar voren dat ze binnen die afspraken aankijken tegen een tekort van 19,4 miljard euro voor dit jaar, tegenover 5,3 miljard euro in 2024. Een probleem is dat de huurinkomsten achterblijven bij de steeds hogere kosten en rentes.