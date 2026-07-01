ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kim Dotcom verliest hoger beroep tegen uitlevering aan VS

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 12:00
anp010726099 1
WELLINGTON (ANP/AFP/RTR) - Het is internetondernemer Kim Dotcom opnieuw niet gelukt om zijn uitlevering van Nieuw-Zeeland naar de Verenigde Staten tegen te houden. Een rechter in Wellington oordeelde in hoger beroep dat er geen juridische basis is om de uitlevering tegen te houden. Justitie in de VS wil de Duitser vervolgen omdat door zijn toedoen auteursrechten massaal zouden zijn geschonden.
Dotcom, die eigenlijk Kim Schmitz heet, was de oprichter van Megaupload. Die in 2012 offline gehaalde website maakte het mogelijk om bestanden uit te wisselen. Doordat zo onder meer illegaal gedownloade muziek en films werden verspreid, hebben houders van auteursrechten volgens Amerikaanse aanklagers 500 miljoen dollar schade geleden.
Zelf vindt Dotcom dat hij moet worden berecht in Nieuw-Zeeland. Hij stelde ook dat het Nieuw-Zeelandse ministerie van Justitie een foute inschatting heeft gemaakt van de straf die hem mogelijk te wachten staat in de VS. Hij vreest zo'n 150 jaar cel te krijgen, terwijl het ministerie op dertig jaar cel rekent.
loading

POPULAIR NIEUWS

185562378_m

De 5 grootste afknappers tijdens seks (veel mensen zeggen ze ongemerkt)

ANP-483575519

Mona Keizer: we moeten rellende Marokkanen door de knieën schieten

shutterstock_2376779135

Terugkeuren op de schop: waarom kampeerders straks duizenden euro’s meer kwijt zijn

Sad-senior-1200x800

Nieuwe mega‐studie: niet alleen zijn, maar eenzaamheid sloopt het brein”

0626-Johan-Wilfred

Johan Derksen dreigt met direct vertrek uit VI bij seksverbod: ‘Bah’

150970122_m

Je ziet vast weleens dit vreemde wifi-symbool op je smartphone: dit is de verrassende functie ervan

Loading