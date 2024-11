Klanten ABN AMRO ervaren problemen door storing

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO kampt met een storing in de app. Nederlandse klanten van het concern lijken problemen te hebben met het overmaken van geld. Wat precies de oorzaak is, is nog niet duidelijk.

De bank is op dit moment nog aan het uitzoeken wat er precies aan de hand is. "We zijn druk bezig om te zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost", verklaart een woordvoerder.

Storingswebsite Allestoringen ontving zondag na 08.00 uur veel meldingen van klanten van de bank. Bij andere banken lijken, uitgaande van het aantal meldingen op het platform, geen problemen te zijn.