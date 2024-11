Dode door aanrijding met trein in Bussum

BUSSUM (ANP) - Een persoon is in de nacht van zaterdag op zondag in Bussum om het leven gekomen door een aanrijding met een trein. Het ongeluk gebeurde even voor 01.30 uur op een beveiligde overweg aan de Goorbergstraat in het centrum van de Noord-Hollandse plaats, meldt spoorbeheerder ProRail.

De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. Volgens een woordvoerder van ProRail was er geen auto bij betrokken, maar verder kan hij er nog weinig over zeggen. Door het ongeluk was er enkele uren geen treinverkeer mogelijk tussen Hilversum en Weesp, maar inmiddels rijden de treinen weer volgens schema.