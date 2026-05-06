Klanten dsm-firmenich vervroegen bestellingen door Iranoorlog

MAASTRICHT (ANP) - Dsm-firmenich merkt dat klanten aan het einde van het eerste kwartaal aankopen naar voren hebben gehaald door de Iranoorlog. Het Nederlands-Zwitserse concern zag in maart bestellingen bij de parfum- en schoonheidsactiviteiten vervroegd worden. Klanten waren bang dat toeleveringen in gevaar zouden komen door de situatie in het Midden-Oosten.

De kwartaalverkopen bij dsm-firmenich telden op tot 2,3 miljard euro. Dat is minder dan een jaar terug, maar dat komt vooral doordat wisselkoersen ongunstig uitpakten. Daarvoor gecorrigeerd ging de verkoop van het voedings- en gezondheidsbedrijf 4 procent omhoog.

De parfum- en schoonheidsactiviteiten kenden een vergelijkbare verkoopgroei van wel 8 procent. Dsm-firmenich, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de voormalige Nederlandse Staatsmijnen, maakt bijvoorbeeld geuringrediënten voor parfums.

Hogere vracht- en energiekosten

De onderneming had wel last van hogere vracht- en energiekosten door de oorlog. Dat drukte op de winstmarge. Gecorrigeerd voor onder meer belastingen en de wisselkoersen ging het resultaat wel 4 procent omhoog. Eerder gestelde financiële verwachtingen voor 2026 blijven gehandhaafd.

Topman Dimitri de Vreeze vindt dat dsm-firmenich het jaar goed is begonnen te midden van een "zeer dynamische geopolitieke en macro-economische omgeving". Vooralsnog rekent de onderneming er in haar vooruitzichten op dat het conflict in het Midden-Oosten slechts beperkte gevolgen zal hebben in de tweede helft van het jaar. De kostenstijgingen zijn volgens dsm-firmenich op te vangen door bijvoorbeeld scherpere inkoop en prijsaanpassingen.