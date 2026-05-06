Beurswaarde Samsung naar 1 biljoen dollar door vraag AI-chips

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De beurswaarde van het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics is woensdag voor het eerst gestegen tot meer dan 1 biljoen dollar. De beurskoers van Samsung krijgt steun van de grote vraag naar zijn chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI).

Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Seoul met ruim 15 procent tot een nieuw recordniveau. Samsung is nu het tweede Aziatische bedrijf dat de mijlpaal van een marktwaarde van 1 biljoen dollar (omgerekend 843 miljard euro) heeft bereikt. Eerder wist het Taiwanese chipconcern TSMC dit al te behalen.

De Zuid-Koreaanse chipproducent SK Hynix klom woensdag ruim 11 procent en bereikte daarmee eveneens een record. De Kospi-index in Seoul steeg door de flinke koerswinsten in de chipsector voor het eerst tot 7400 punten.