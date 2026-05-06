ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beurswaarde Samsung naar 1 biljoen dollar door vraag AI-chips

Economie
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 8:12
anp060526040 1
SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De beurswaarde van het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics is woensdag voor het eerst gestegen tot meer dan 1 biljoen dollar. De beurskoers van Samsung krijgt steun van de grote vraag naar zijn chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI).
Het aandeel steeg woensdag op de beurs in Seoul met ruim 15 procent tot een nieuw recordniveau. Samsung is nu het tweede Aziatische bedrijf dat de mijlpaal van een marktwaarde van 1 biljoen dollar (omgerekend 843 miljard euro) heeft bereikt. Eerder wist het Taiwanese chipconcern TSMC dit al te behalen.
De Zuid-Koreaanse chipproducent SK Hynix klom woensdag ruim 11 procent en bereikte daarmee eveneens een record. De Kospi-index in Seoul steeg door de flinke koerswinsten in de chipsector voor het eerst tot 7400 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

8637faed375813f8093a929347a0490b8fee7700

Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

shutterstock_2653888381

Zeven zinnen van giftige ouders die een leven lang pijn doen

155809859_m

Is omega-3 toch niet goed voor je hersenen?

shutterstock_2684262245

Deze 5 minuten 's ochtends beschermen tegen 50 ziekten.

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

Loading