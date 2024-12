Klanten energieleverancier HEM overgenomen door Clean Energy

AMSTERDAM (ANP) - De ongeveer 13.500 klanten van energieleverancier HEM worden overgenomen door Clean Energy. Dit meldt HEM in een reactie op het intrekken van de vergunningen door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Klanten krijgen volgens HEM een bericht van Clean Energy over de overname.

De toezichthouder meldde al dat HEM in gesprek zou zijn met een andere leverancier over het verkopen van klanten, maar zei niet met welk bedrijf. De ACM heeft de vergunningen van HEM per direct ingetrokken omdat de energieleverancier met "acute en ernstige financiële problemen" zou kampen en niet meer in staat zou zijn "op een betrouwbare manier" energie te leveren. Ook had het bedrijf de gasinkoop voor december niet goed geregeld volgens de ACM.

De financiële problemen komen door een bericht van de ACM in oktober, stelt HEM. Daarin stelde de toezichthouder veel meldingen te hebben gekregen over agressieve telefoontjes van HEM om rekeningen te betalen, terwijl een aantal van hen nog geld tegoed zou hebben gehad. De ACM adviseerde klanten alleen te betalen als het geld dat ze nog zouden ontvangen in hun jaar- of eindafrekening was verwerkt. HEM was het niet eens met die boodschap en was naar de rechter gestapt. Die gaf HEM gelijk.

Clean Energy levert naar eigen zeggen groene stroom die is opgewekt met zonne- of windenergie uit Nederland en het buitenland. Voorheen heette het bedrijf Holthausen Clean Energy. In 2021 werd de naam veranderd in Clean Energy.